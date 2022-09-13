Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Женский ГК «Черноморочка» сыграет с «Соколом» из Брянской области

Спорт
13.09.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenskij-gk-chernomorochka-sygraet-s-sokolom-iz-bryanskoj-oblasti
Видео канала «Кубань 24»

«Черноморочка» готовится к первому матчу в своей истории. Новая женская команда из Новороссийска сыграет в высшей лиге уже 16 сентября. В Абрау-Дюрсо пройдет встреча с «Соколом» из Брянской области.

На дебютный сезон у новороссийского коллектива большие планы.

«Хочется сыграться, показывать хорошую игру, выйти в Суперлигу. Мне очень хочется выйти в Суперлигу и играть там дальше, найти новых друзей, сыграться, получить хорошие эмоции и показать хорошие игры. Создать хороший клуб», — сказала игрок ГК «Черноморочка» Елена Стрельцова.

«Хороший проект, который всем интересен. В первую очередь хочется пожелать долголетия. Чтобы это был проект не одного дня, а все-таки на долгий срок. А также, как любому спортивному коллективу, конечно, побед, и чтобы игроки, которые сейчас в этой команде есть или которые будут, все-таки меньше травмировались. Это стандартное спортивное пожелание всем», — сообщил главный тренер ГК «Черноморочка» Сергей Матяж.

Состав у «Черноморочки» разношерстный — кто-то из «Ростова», кто-то раньше носил форму других клубов. Например, семь гандболисток выступали за дубль «Кубани». Их тренировал Сергей Матяж. Он и поведет новый клуб в Суперлигу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске создали профессиональный женский гандбольный клуб.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
  3. В Сочи из-за аварии на водопроводе ограничат подачу воды в трех районах
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях