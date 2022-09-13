Женский ГК «Черноморочка» сыграет с «Соколом» из Брянской области
«Черноморочка» готовится к первому матчу в своей истории. Новая женская команда из Новороссийска сыграет в высшей лиге уже 16 сентября. В Абрау-Дюрсо пройдет встреча с «Соколом» из Брянской области.
На дебютный сезон у новороссийского коллектива большие планы.
«Хочется сыграться, показывать хорошую игру, выйти в Суперлигу. Мне очень хочется выйти в Суперлигу и играть там дальше, найти новых друзей, сыграться, получить хорошие эмоции и показать хорошие игры. Создать хороший клуб», — сказала игрок ГК «Черноморочка» Елена Стрельцова.
«Хороший проект, который всем интересен. В первую очередь хочется пожелать долголетия. Чтобы это был проект не одного дня, а все-таки на долгий срок. А также, как любому спортивному коллективу, конечно, побед, и чтобы игроки, которые сейчас в этой команде есть или которые будут, все-таки меньше травмировались. Это стандартное спортивное пожелание всем», — сообщил главный тренер ГК «Черноморочка» Сергей Матяж.
Состав у «Черноморочки» разношерстный — кто-то из «Ростова», кто-то раньше носил форму других клубов. Например, семь гандболисток выступали за дубль «Кубани». Их тренировал Сергей Матяж. Он и поведет новый клуб в Суперлигу.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске создали профессиональный женский гандбольный клуб.
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