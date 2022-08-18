В Новороссийске создали профессиональный женский гандбольный клуб

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Об открытии женского гандбольного клуба «Черноморочка» 17 августа сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

«Черноморочка» будет выступать в Высшей гандбольной лиге России сезона 2022/2023. Первую тренировку клуб провел 17 августа в Краснодаре. Оттуда, после медицинского обследования, игроки отправятся на сбор в Абрау-Дюрсо.

Там, в комплексе «Дело Спорт», клуб будет тренироваться и проводить домашние матчи. В Федерации гандбола сообщили, что в настоящее время рассматриваются варианты реконструкции спорткомплекса «Черноморский». Там планируют оборудовать современный зал на 1 тыс. 770 мест. Кроме того, рассматривают возможность строительства в Новороссийске новой крытой арены.

«Наверное, рано или поздно, это должно было случиться. Я вижу, что мой родной город лишен качественного спортивного зрелища. И перед новой командой в первом же сезоне поставлена цель завоевать путевку в OLIMPBET Суперлигу. В составе сейчас в основном молодые гандболистки, большинство их них из Краснодарского края. Я верю, что это начало большой истории», — сказал Шишкарев.

Главным тренером клуба назначили Сергея Матяжа. Он ранее отвечал за резерв «Кубани». В составе «Черноморочки» сейчас 17 участниц. Сообщается, что большинство из них — молодые кубанские спортсменки. Некоторые гандболистки уже имеют опыт выступления в гандбольной Суперлиге. Они играли в «Кубани», майкопском «АГУ-Адыиф», тольяттинской «Ладе», «Ставрополье», московском «Луче» и «Уфе-Алисе», сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

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