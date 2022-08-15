Кубанские гандболистки отправятся в Звенигород на Спартакиаду сильнейших
Спорт
15.08.2022 12:41
Это лето для ГК «Кубань» получается богатым на путешествия — тренировки в Краснодаре, Абрау-Дюрсо и предсезонный турнир в Тольятти.
Там, кроме «желто-зеленых», сыграли две команды «Лады» и «Звезда». Но трофей увез домой кубанский клуб под руководством старого-нового тренера. Денис Сайфулин вернулся на Кубань спустя сезон. Он доволен составом своей команды.
«У нас на место по три человека, это самое главное. Потому что идет большая конкуренция, люди сразу начинают расти на этом фоне. Все от конкуренции зависит. А насчет состава — каждый должен проявлять себя. Посмотрим, как это будет получаться», — сказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.
В Звенигород на Спартакиаду сильнейших отправятся 16 кубанских гандболисток.
Автор:
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- На трассе к морю около Горячего Ключа 15 августа образовалась гигантская пробка
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ