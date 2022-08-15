Кубанские гандболистки отправятся в Звенигород на Спартакиаду сильнейших

Видео канала «Кубань 24»

Это лето для ГК «Кубань» получается богатым на путешествия — тренировки в Краснодаре, Абрау-Дюрсо и предсезонный турнир в Тольятти.

Там, кроме «желто-зеленых», сыграли две команды «Лады» и «Звезда». Но трофей увез домой кубанский клуб под руководством старого-нового тренера. Денис Сайфулин вернулся на Кубань спустя сезон. Он доволен составом своей команды.

«У нас на место по три человека, это самое главное. Потому что идет большая конкуренция, люди сразу начинают расти на этом фоне. Все от конкуренции зависит. А насчет состава — каждый должен проявлять себя. Посмотрим, как это будет получаться», — сказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

В Звенигород на Спартакиаду сильнейших отправятся 16 кубанских гандболисток.