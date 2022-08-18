Женская сборная Краснодарского края по регби-7 завершила подготовку к Спартакиаде сильнейших

Видео канала «Кубань 24»

Тренировки в Анапе проходили 10 дней. На турнир в Москву 14 игроков «Кубани» и регбистка из усть-лабинского «Аргата» отправятся 19 августа.

В субботу начнется первый игровой день в спортивном городке «Лужники». На групповом этапе кубанские регбистки сыграют против двух команд из Йошкар-Олы и одного из фаворитов женского регби в России — сборной Красноярского края.

«Вот закончился наш учебно-тренировочный сбор. Просмотрели новичков, составили хороший коллектив. Готовимся к Спартакиаде. Посмотрим, что у нас получилось», — сообщил главный тренер сборной Краснодарского края по регби-7 Максим Амонов.

По сути, подготовка к главному старту лета у регбисток «Кубани» началась еще весной. Спортсменки успели удачно сыграть на четырех турнирах. Они стали первыми на чемпионате России и вторыми на Кубке страны по снежному регби. В пляжной разновидности этого спорта у кубанских спортсменок серебро на чемпионате и первое место в ЮФО.

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