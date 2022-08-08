Сборная Краснодарского края завоевала серебро Спартакиады России по регби-7 среди юношей

Видео канала «Кубань 24»

Финальная часть соревнований прошла в Крымске. На групповом этапе хозяева поля справились со сверстниками из Крыма и Ростовской области.

Самой переломной и сложной для кубанцев оказалась четвертьфинальная встреча со сборной Калининградской области. На нее регбисты в «желто-зеленой» форме настраивались по-особенному. Все получилось — 10:7.

«Первоначально мы думали попасть в четверку. Когда вышли в финал, эмоции переполняли. Я не ожидал такого поворота. Не думал, что мы будем в финале. Думал, что займем третье–четвертое место. Но когда вышли играть, подумал, что надо сразу на первое. Все шансы есть», — сказал игрок сборной Краснодарского края по регби-7 Тимофей Мухин.

Дальше у хозяев была полуфинальная легкая прогулка с командой из Московской области. Все напряжение осталось позади. На поле кубанские регбисты просто играли в свое удовольствие, 35:5 в их пользу по итогу этого поединка. Затем предстояло тяжелое испытание против гостей из Пензы.

«Нас вообще списывали на четвертое–пятое место. Но мы доказали, что умеем играть. Мы умеем доказывать, что продолжим играть. Дальше лучше, дальше больше», — поделился игрок сборной Краснодарского края по регби-7 Алексей Шаповалов.

С игроками из Пензы сборная Краснодарского края справиться не смогла — 7:19. Зато приобрела новый опыт и исторические для юношеской команды первые награды Спартакиады страны.