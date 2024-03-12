Женщины устроили драку в очереди к «Сафари парку» в Геленджике

Инцидент произошел в минувшие выходные. Всю прошлую неделю в «Сафари парк» Геленджика действовал бесплатный вход для женщин. Из-за этого у входа в зоопарк появились большие очереди.

Очевидцы опубликовали видео драки в соцсетях. На кадрах видно, что одна женщина напала на другую и начала бить ее руками по голове. Сообщается, что драка началась из-за споров в очереди. По неподтвержденной информации, одна из участниц конфликта вылила горячий кофе на ребенка.

Информацией о конфликте возле «Сафари парка» заинтересовались правоохранительные органы. Полиция Геленджика организовала проверку. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В рамках проверки полицейские изымут записи с камер видеонаблюдения и примут законное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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