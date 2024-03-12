Пассажирка ударила кондуктора троллейбуса из-за открытого окна в Новороссийске

Конфликт произошел накануне на одном из маршрутов общественного транспорта города-героя.

Очевидица написала в соцсетях, что пассажирка ударила кондуктора троллейбуса по лицу из-за споров об открытой форточке. Женщина открыла окно, но ее попросили закрыть из-за холода на улице. Во время конфликта она подняла руку на кондуктора.

На информацию о нападении на кондуктора общественного транспорта обратили внимание правоохранительные органы.

В отделе полиции Южного района организовали проверку по фактам, опубликованным в социальных сетях. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут законное решение, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

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