Подростки устроили драку возле торгового центра в Новороссийске

Инцидент произошел накануне возле торгового центра «Красная площадь».

Очевидцы рассказали в соцсетях, что пятеро парней жестоко избивали двоих ровесников. Мимо проходило много людей, но никто не вмешался. Информацией об уличной драке заинтересовались правоохранители.

«В отделе полиции Центрального района УМВД России по Новороссийску инициировано проведение проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что заявлений в полицию по факту драки возле торгового центра не поступало.

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