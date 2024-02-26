Парень ранил ножом именинника во время пьяной драки в ресторане Армавира

Теперь злоумышленнику, применившему холодное оружие во время конфликта, грозит до семи лет колонии.

Накануне в дежурную часть полиции Армавира поступила информация о драке в одном из местных ресторанов. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что один из посетителей праздновал свой День рождения. Во время праздничного застолья у него произошла ссора с двумя молодыми людьми, которая переросла в драку. Один из парней ранил именинника ножом в ногу, а после этого скрылся.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 19-летний житель Успенского района. Его задержали и доставили в отдел МВД. На молодого человека завели уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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