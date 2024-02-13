Иностранец ножом для пикника ударил прохожего в живот на улице Краснодара

В отдел полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару из больницы поступило сообщение о том, что в приемное отделение привезли 44-летнего мужчину проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 37-летний гражданин Армении. Подозреваемого задержали, в полиции он сообщил, что был пьян и на улице Дзержинского поссорился с незнакомым мужчиной. Иностранец ударил оппонента один раз кухонным ножом, который носил при себе, так как собирался устроить пикник. После преступления нож злоумышленник выбросил. Также правоохранители установили, что на территории РФ иностранец находится незаконно.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому предъявили обвинение и поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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