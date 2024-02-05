Мужчина зарезал своего сына в Усть-Лабинском районе

Убийство произошло 5 февраля на улице Крайней в станице Воронежской.

Тело 24-летнего местного жителя с двумя ножевыми ранениями обнаружили утром в частном доме, где он жил с отцом. Участковый прибыл на место, осмотрел тело и вызвал следователей. Эксперт установил, что причиной смерти стали колото-резанные ранения грудной клетки. По подозрению в убийстве задержали 53-летнего отца погибшего.

По словам местных жителей, мужчина уже нападал на сына, за что отбывал наказание. Несмотря на это, родственники продолжали жить в одном доме.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Устанавливаются обстоятельства преступления, назначили ряд экспертиз, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

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