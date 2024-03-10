Женщину выбросило из машины во время падения машины в кювет в Сочи

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Марьинском шоссе недалеко от поселка Татьяновка в северной части Большого Сочи.

По предварительным данным, водитель автомашины Kia не справился с управлением иномарки и опрокинул ее в придорожный кювет.

В автомобиле находились два человека — водитель и пассажирка. Находившийся за рулем мужчина не пострадал. При ударе во время ДТП женщину выбросило из машины. По словам медиков, у пострадавшей открытый перелом ноги.

Спасатели «МКУ Служба спасения г. Сочи» оперативно приехали на место происшествия, оказали раненой женщине доврачебную помощь и доставили пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. Травмированная пассажирка после ДТП находилась в сознании , сейчас она проходит лечение в городской больнице Сочи.

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