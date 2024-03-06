Прогулка в сумерках: туристка заблудилась в горах Красной Поляны

Информация о том, что на отроге хребта Ачишхо заблудилась 29-летняя жительница Сочи, поступила спасателям 5 марта около 20:00.

Выяснилось, что девушка отправилась на прогулку уже в сумерках, она сошла с тропы и вышла к крутому склону. Осознав, что не может сориентироваться в темноте и продолжить путь, девушка позвонила спасателям и скинула им свои координаты.

Спасатели обнаружили ее на высоте порядка 900 м над уровнем моря в лесу между Ачипсинской крепостью и Листопадным водопадом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Девушку вывели из леса и на служебном автомобиле доставили в город. Медпомощь ей не потребовалась.

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