Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Три женщины заблудились в лесу в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-zhenshhiny-zabludilis-v-lesu-v-gelendzhike
Три женщины заблудились в лесу в Геленджике
Фото t.me/kubanspas

Вечером 4 марта оперативный дежурный получил сообщение, что три женщины заблудились в горно-лесистой местности в районе водопада «Большой Джек».

Спасатели на дежурном автомобиле приехали в район поиска и пешком отправились по полученным координатам, но пострадавших там не оказалось.

Связь в районе нахождения пострадавших неустойчивая, поэтому переданные координаты были неточны. Поиски затянулись из-за темного времени суток и сложного рельефа местности.

В 21:30 в ходе поисковых работ женщин нашли. Спасатели сопроводили их в безопасное место. В медпомощи никто из них не нуждался, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: спасатели на вертолете эвакуировали мужчину со склона горы в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях