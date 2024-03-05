Три женщины заблудились в лесу в Геленджике

Вечером 4 марта оперативный дежурный получил сообщение, что три женщины заблудились в горно-лесистой местности в районе водопада «Большой Джек».

Спасатели на дежурном автомобиле приехали в район поиска и пешком отправились по полученным координатам, но пострадавших там не оказалось.

Связь в районе нахождения пострадавших неустойчивая, поэтому переданные координаты были неточны. Поиски затянулись из-за темного времени суток и сложного рельефа местности.

В 21:30 в ходе поисковых работ женщин нашли. Спасатели сопроводили их в безопасное место. В медпомощи никто из них не нуждался, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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