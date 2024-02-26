Спасатели на вертолете эвакуировали мужчину со склона горы в Сочи
Происшествия
26.02.2024 08:06
В поход в горы 39-летний местный житель отправился в составе незарегистрированной группы.
В горах мужчина повредил ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Сотрудники ЮРПСО МЧС эвакуировали мужчину на вертолете КА-32 и передали врачам.
Перед походом туристам необходимо регистрировать свой маршрут. Сделать это можно по ссылке, сообщает пресс-служба МЧС России.
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