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Спасатели на вертолете эвакуировали мужчину со склона горы в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-na-vertolete-evakuirovali-muzhchinu-so-sklona-gory-v-sochi
Видео t.me/mchs_official

В поход в горы 39-летний местный житель отправился в составе незарегистрированной группы.

В горах мужчина повредил ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Сотрудники ЮРПСО МЧС эвакуировали мужчину на вертолете КА-32 и передали врачам.

Перед походом туристам необходимо регистрировать свой маршрут. Сделать это можно по ссылке, сообщает пресс-служба МЧС России.

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