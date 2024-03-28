Женщину и мужчину нашли убитыми в квартире под Краснодаром

Тела людей с признаками насильственной смерти нашли 26 марта в одном из многоквартирных домов в поселке Яблоновском.

По версии следствия, женщина умерла от насильственного удушения. В квартире также находилось тело ее сожителя. Предварительно, он убил женщину, а затем свел счеты с жизнью.

По факту гибели людей следователи Тахтамукайского следственного отдела завели уголовное дело об убийстве. Правохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств происшествия. Назначили проведение судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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