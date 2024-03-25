Убившего любовницу ударами по голове мужчину будут судить в Краснодаре

Конфликт, закончившийся избиением, произошел 9 декабря 2023 года в одной из квартир на улице Стасова.

По данным следствия, 39-летний мужчина и его 35-летняя сожительница поссорились на бытовой почве в ходе распития спиртного. Мужчина нанес женщине несколько ударов руками по голове. Через четыре дня она умерла в больнице в результате ушиба головного мозга.

На мужчину завели дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» после того, как мужчина нанес своей сожительнице несколько ударов по голове, пара легла спать. Спустя время, когда состояние женщины ухудшилось, мужчина вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали, однако врачи не смогли ей помочь. Через четыре дня она умерла в больнице.