Женщина зарезала 4-летнего сына во Владивостоке после возвращения из Сочи

Тело 4-летнего мальчика с колото-резанными ранами в области живота нашли 31 октября в частном доме на улице Демьяна Бедного во Владивостоке.

По данным следствия, ночью 45-летняя женщина взяла нож и несколько раз ударила им своего спящего сына в живот.

Возбудили уголовное дело об убийстве и халатности. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В ходе расследования установили, что у женщины уже было расстройство психики, она проходила соответствующее лечение. В связи с этим правоохранители дадут оценку действиям врачей больницы, где женщина лечилась.

Кроме того, в отношении подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Семья жила во Владивостоке до 2018 года. Когда родился второй ребенок, супруги решили переехать в Сочи. Там у женщины начались проблемы с психическим здоровьем — она перестала узнавать сына и пыталась покончить с собой.

Тогда отец решил, что детям с матерью находиться не безопасно. Он отвез ее обратно во Владивосток, где женщину положили на обследование в психиатрическую больницу, но вскоре выписали. Мужчина навещал жену, и когда понял, что ей лучше, решил отправиться к ней вместе с сыном, пишет «КП-Дальний Восток».

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