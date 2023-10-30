В Славянске-на-Кубани пьяный пенсионер зарезал 39-летнего сына

Преступление произошло днем 27 октября в Славянске-на-Кубани. В отношении 68-летнего местного жителя возбудили уголовное дело об убийстве сына.

По данным следствия, отец с сыном жили в частном доме на улице 8 Марта. В день убийства мужчины вместе выпивали у себя дома. Во время застолья родственники поссорились из-за взаимных оскорблений. Мужчина взял нож и один раз ударил 39-летнего сына в грудь. От полученного ранения пострадавший погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Во время допроса злоумышленник признал вину. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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