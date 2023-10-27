Суд дал 9 лет таксисту, убившему пассажирку и спрятавшему труп у реки на Кубани

Приговор в отношении 59-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве, в октябре вынес Тихорецкий городской суд.

По данным следствия, 21 февраля таксист познакомился с женщиной и пригласил ее к себе домой. Женщина пришла в гости вечером того же дня. Пара решила выпить, но во время застолья поссорилась. Хозяин дома взял кухонный нож и несколько раз ударил гостью. Пострадавшая умерла на месте от колото-резанных ран. На следующий день злоумышленник погрузил тело в свою машину и вывез в балку реки Челбас.

Суд назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и удовлетворил иск пострадавших на сумму 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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