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Женщина за рулем уснула по дороге на Красную Поляну и столкнулась с легковушкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-za-rulem-usnula-po-doroge-na-krasnuyu-polyanu-i-stolknulas-s-legkovushkoj
Женщина за рулем уснула по дороге на Красную Поляну и столкнулась с легковушкой
Фото t.me/police_sochi

Авария произошла ночью 13 сентября по дороге на Красную Поляну в Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA уснула за рулем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Mazda.

В результате водителей обоих машин, а также пассажира Mazda госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД Сочи.

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