Женщина за рулем уснула по дороге на Красную Поляну и столкнулась с легковушкой
Происшествия
13.09.2023 07:27
Авария произошла ночью 13 сентября по дороге на Красную Поляну в Сочи.
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA уснула за рулем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Mazda.
В результате водителей обоих машин, а также пассажира Mazda госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД Сочи.
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