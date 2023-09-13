Женщина за рулем уснула по дороге на Красную Поляну и столкнулась с легковушкой

Авария произошла ночью 13 сентября по дороге на Красную Поляну в Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA уснула за рулем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Mazda.

В результате водителей обоих машин, а также пассажира Mazda госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД Сочи.

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