В Сочи машина сбила мальчика, который выезжал со двора на велосипеде
Происшествия
11.09.2023 18:55
Авария произошла в сентябре на улице Армавирской.
По предварительным данным, 12-летний мальчик на велосипеде выезжал со двора жилого дома на дорогу и врезался ехавший по ней в этот момент автомобиль Toyota.
В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП в полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает УВД по Сочи в Telegram.
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