Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи машина сбила мальчика, который выезжал со двора на велосипеде

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mashina-sbila-malchika-kotoryj-vyezzhal-so-dvora-na-velosipede
В Сочи машина сбила мальчика, который выезжал со двора на велосипеде
Фото t.me/police_sochi

Авария произошла в сентябре на улице Армавирской.

По предварительным данным, 12-летний мальчик на велосипеде выезжал со двора жилого дома на дорогу и врезался ехавший по ней в этот момент автомобиль Toyota.

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: на Кубани автомобиль сбил 15-летнего подростка, который шел по краю дороги.

Статьи
Чем опасна температура 40 градусов и как ее сбить
Чем опасна температура 40 градусов и как ее сбить
Секреты приготовления говяжьей печени, чтобы она не стала подошвой
Секреты приготовления говяжьей печени, чтобы она не стала подошвой
Инфекционист Коновалов назвал опасные симптомы ротавируса у детей
Инфекционист Коновалов назвал опасные симптомы ротавируса у детей
Сладость не в радость: чем вреден мед
Сладость не в радость: чем вреден мед
Топ-7 продуктов, чтобы дольше сохранить хороший слух
Топ-7 продуктов, чтобы дольше сохранить хороший слух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях