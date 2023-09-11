В Сочи машина сбила мальчика, который выезжал со двора на велосипеде

Авария произошла в сентябре на улице Армавирской.

По предварительным данным, 12-летний мальчик на велосипеде выезжал со двора жилого дома на дорогу и врезался ехавший по ней в этот момент автомобиль Toyota.

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает УВД по Сочи в Telegram.

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