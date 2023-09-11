На Кубани автомобиль сбил 15-летнего подростка, который шел по краю дороги

Авария произошла в сентябре в темное время суток на улице Калинина в станице Привольной в Каневском районе.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и сбил 15-летнего пешехода, который шел по левой обочине навстречу едущим машинам. На одежде подростка не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП подростка госпитализировали с сотрясением головного мозга в центральную районную больницу Каневского района.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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