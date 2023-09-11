Шесть человек пострадали из-за пьяного водителя иномарки в Усть-Лабинском районе

Авария произошла 10 сентября в 9:00 на улице Красной в станице Ладожской.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Mersedes не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, за рулем которого было 35-летняя женщина.

Правоохранители заметили у виновника аварии признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование.

В результате аварии госпитализировали водителя Mitsubishi. Также пострадали 18 и 19-летние пассажирки Mersedes и трое пассажиров Mitsubishi — 11-летняя девочка, 9-летний и 2-летний мальчики. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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