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Большегруз врезался в «Газель» в Динском районе, пострадали семь человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshegruz-vrezalsya-v-gazel-v-dinskom-rajone-postradali-sem-chelovek
Большегруз врезался в «Газель» в Динском районе, пострадали семь человек
Фото t.me/mvd_23

ДТП произошло 11 сентября около 0:20 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 53-летний водитель большегруза Reno не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Газель».

В результате аварии предварительно пострадали 7 пассажиров «Газели», из них трое — дети. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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