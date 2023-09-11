Большегруз врезался в «Газель» в Динском районе, пострадали семь человек

ДТП произошло 11 сентября около 0:20 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 53-летний водитель большегруза Reno не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Газель».

В результате аварии предварительно пострадали 7 пассажиров «Газели», из них трое — дети. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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