Мать и трое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками в Усть-Лабинском районе

ДТП произошло 10 сентября около 9:50 на пересечении улиц Голощапова и Красной в станице Ладожской.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не предоставил преимущества в движении автомобилю Mitsubish. Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала 30-летняя водитель автомобиля Mitsubishi и трое ее детей в возрасте 12 лет, девяти лет и двух лет. Сотрудники полиции проводятся проверку, сообщает пресс-служба ОМВД России по Усть- Лабинскому району.

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