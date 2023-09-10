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В Абинском районе по факту гибели в ДТП 2-летнего ребенка завели уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-po-faktu-gibeli-v-dtp-2-letnego-rebenka-zaveli-ugolovnoe-delo
В Абинском районе по факту гибели в ДТП 2-летнего ребенка завели уголовное дело
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погиб двухлетний мальчик и пострадала 28-летняя женщина, произошло 9 сентября около 19:00 в районе станицы Холмской.

Установлено, что грузовик DAF врезался в автомобиль «Иж». Отечественный автомобиль от удара выбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с KIA Rio.

В результате аварии 2-летний пассажир «Иж» получил травмы не совместимые с жизнью, а водитель автомобиля, 28-летняя мать ребенка, была доставлена в больницу с травмами. По факту ДТП возбудили  уголовное дело.

Ход, результаты расследования и установление всех обстоятельств аварии находятся под контролем прокуратуры Абинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 36-летний водитель грузовика DAF на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон «Иж», который поворачивал налево. От удара «Иж» выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Kia Rio, который двигался во встречном направлении.

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