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Двухлетний мальчик погиб в ДТП с тремя автомобилями в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhletnij-malchik-pogib-v-dtp-s-tremya-mashinami-v-abinskom-rajone
Двухлетний мальчик погиб в ДТП с тремя автомобилями в Абинском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погиб ребенок и получила травмы 28-летняя женщина, произошло 9 сентября около 19:10 на трассе Краснодар – Верхнебаканский в станице Холмской.

По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика DAF на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон «Иж», который поворачивал налево.

От удара «Иж» выбросило на встречную полосу. Там фургон врезался в Kia Rio, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погиб двухлетний мальчик, находившийся в автомобиле «Иж». Водитель «Иж», 28-летняя женщина, получила травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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