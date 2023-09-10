Двухлетний мальчик погиб в ДТП с тремя автомобилями в Абинском районе
Происшествия
10.09.2023 09:19
ДТП, в котором погиб ребенок и получила травмы 28-летняя женщина, произошло 9 сентября около 19:10 на трассе Краснодар – Верхнебаканский в станице Холмской.
По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика DAF на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон «Иж», который поворачивал налево.
От удара «Иж» выбросило на встречную полосу. Там фургон врезался в Kia Rio, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии погиб двухлетний мальчик, находившийся в автомобиле «Иж». Водитель «Иж», 28-летняя женщина, получила травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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