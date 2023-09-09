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На Кубани из-за вылетевшей на встречку иномарки произошло массовое ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-iz-za-vyletevshej-na-vstrechku-inomarki-proizoshlo-massovoe-dtp
На Кубани из-за вылетевшей на встречку иномарки произошло массовое ДТП
Фото t.me/gibdd123region

Авария с участием четырех автомобилей произошла 9 сентября на 1267-м километре трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet ехал в сторону города Ростова-на-Дону, не выбрал безопасную скорость и врезался в металлическое ограждение. После этого иномарку выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение еще с тремя машинами.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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