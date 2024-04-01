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Женщина за рулем иномарки сбила перебегавшую дорогу 16-летнюю девочку на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-za-rulem-inomarki-sbila-perebegavshuyu-dorogu-16-letnyuyu-devochku-na-kubani
Женщина за рулем иномарки сбила перебегавшую дорогу 16-летнюю девочку на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 31 марта около 22:05 на улице Красной в станице Кущевской.

По предварительным данным, 26-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Hyundai Elantra и сбила 16-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. На одежде девушки не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП девушка-подросток получила травмы, ее госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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