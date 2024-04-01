Женщина за рулем иномарки сбила перебегавшую дорогу 16-летнюю девочку на Кубани
Происшествия
01.04.2024 11:09
Авария произошла 31 марта около 22:05 на улице Красной в станице Кущевской.
По предварительным данным, 26-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Hyundai Elantra и сбила 16-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. На одежде девушки не было светоотражающих элементов.
В результате ДТП девушка-подросток получила травмы, ее госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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