Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла

Трагический случай произошел днем 11 января на улице Орджоникидзе на территории отеля Pullman.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что женщина выпала из окна отеля и разбилась насмерть. На место прибыли медики скорой помощи, однако спасти женщину не удалось.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи по факту гибели 55-летней жительницы Подмосковья проводится доследственная проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Следователь провел осмотр места происшествия. Опросили очевидцев и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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