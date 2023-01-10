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В праздничные дни два человека выпали из окон в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prazdnichnye-dni-dva-cheloveka-vypali-iz-okon-v-tuapsinskom-rajone
В праздничные дни два человека выпали из окон в Туапсинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пострадавшие выжили, но пока находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях.

Первый случай произошел в поселке Новомихайловском в новогоднюю ночь — 22-летний парень выпал из окна второго этажа.

«Его госпитализировали в ТЦРБ № 1 с подозрением на перелом таза и другими тяжелыми травмами», — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

Также в Новомихайловском 1 января из окна выпал 36-летний мужчина. По словам очевидцев, он пошел в туалет, но перепутал дверь и упал со второго этажа. Мужчину сначала госпитализировали в ТЦРБ № 1, затем отвезли в краевую больницу с черепно-мозговой травмой, пишут «Туапсинские вести».

Читайте также: мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре.

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