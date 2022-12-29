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Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-vypav-iz-okna-mnogoetazhki-na-zapadnom-obhode-v-krasnodare
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Фото t.me/chpkrasnodara

Трагедия произошла 28 декабря в 21:45 во втором корпусе ЖК «Грани» на улице Западный обход.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина выпал из окна с большой высоты. При падении у него оторвало руку. Рядом с ним лежали рюкзак и лестница.

«По факту гибели мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Читайте также: 28 декабря в Краснодаре мужчина выпал из окна многоэтажки в микрорайоне «Панорама» и погиб. Трагедия произошла на территории многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской.

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