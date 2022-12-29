Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Трагедия произошла 28 декабря в 21:45 во втором корпусе ЖК «Грани» на улице Западный обход.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчина выпал из окна с большой высоты. При падении у него оторвало руку. Рядом с ним лежали рюкзак и лестница.
«По факту гибели мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.
Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки правоохранители примут процессуальное решение.
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