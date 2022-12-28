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Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-vypav-iz-okna-mnogoetazhki-v-krasnodare-2
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Фото t.me/panorama_krd_life

Трагедия произошла днем 28 декабря на территории многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской, 32 в микрорайоне «Панорама».

«По факту обнаружения тела 39-летнего мужчины во дворе одного из многоквартирных домов на улице Восточно-Кругликовской краевой столицы следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара проводится доследственная проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Следователь проводит осмотр на месте происшествия. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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