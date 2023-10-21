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Женщина-водитель при обгоне «КамАЗа» врезалась в дерево и погибла на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-voditel-pri-obgone-kamaza-vrezalas-v-derevo-i-pogibla-na-kubani
Женщина-водитель при обгоне «КамАЗа» врезалась в дерево и погибла на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 21 октября в 10:10 на 109 км трассы «Кавказ» в Гулькевичском районе.

По предварительным данным, 35-летняя женщина, водитель автомобиля КIA ехала со стороны Армавира в сторону Кропоткина. При обгоне «КамАЗа» она не выбрала безопасный интервал и столкнулась с ним, после чего съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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