Женщина-водитель при обгоне «КамАЗа» врезалась в дерево и погибла на Кубани

Смертельное ДТП произошло 21 октября в 10:10 на 109 км трассы «Кавказ» в Гулькевичском районе.

По предварительным данным, 35-летняя женщина, водитель автомобиля КIA ехала со стороны Армавира в сторону Кропоткина. При обгоне «КамАЗа» она не выбрала безопасный интервал и столкнулась с ним, после чего съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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