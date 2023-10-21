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Иномарка влетела в стоящий «КамАЗ» в Темрюкском районе, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vletela-v-stoyashhij-kamaz-v-temryukskom-rajone-voditel-pogib
Иномарка влетела в стоящий «КамАЗ» в Темрюкском районе, водитель погиб
Фото t.me/temruk_info

Смертельное ДТП произошло 20 октября в 21:20 на 3 км трассы «поселок Соленый — порт Кавказ».

По предварительным данным, 39-летний водитель Volkswagen ехал в сторону порта Кавказ. Он не справился с управлением и врезался в стоящий «КамАЗ».

В результате аварии водитель иномарки погиб, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.

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