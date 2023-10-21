Водитель иномарки погиб, влетев в дерево в Славянском районе
Происшествия
21.10.2023 12:20
Смертельное ДТП произошло 21 октября около 1:00 на 66 км трассы «Славянск-на-Кубани — Целинный — Ачуево».
По предварительным данным, водитель автомобиля Reno не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водитель, 58-летний житель Славянского района, погиб на месте, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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