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Водитель иномарки погиб, влетев в дерево в Славянском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-vletev-v-derevo-v-slavyanskom-rajone
Водитель иномарки погиб, влетев в дерево в Славянском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 21 октября около 1:00 на 66 км трассы «Славянск-на-Кубани — Целинный — Ачуево».

По предварительным данным, водитель автомобиля Reno не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель, 58-летний житель Славянского района, погиб на месте, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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