«Газель» насмерть сбила велосипедиста в Славянском районе

Авария произошла 20 октября около 17:50 на пересечении улиц Дружбы Народов и Западной в Славянске-на-Кубани.

По предварительным данным, 60-летний местный житель за рулем «Газели» сбил 48-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.

В результате аварии велосипедист погиб на месте происшествия, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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