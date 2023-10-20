Фура раздавила пешехода, перебегавшего федеральную трассу в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 20 октября около 15:00 в Северском районе на 30 км федеральной автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Предварительно, 36-летний водитель грузового автомобиля MAN ехал из Краснодара в сторону Новороссийска и наехал на 46-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешеходный переход был всего в 50 метрах от места ДТП.

В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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