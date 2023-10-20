В темное время суток 19 октября на Кубани насмерть сбили трех пешеходов

Смертельные ДТП с участием пешеходов произошли в Краснодаре, Новокубанском и Лабинском районах.

Все наезды на людей водители автомобилей совершили в темное время суток 19 октября. Во всех трех случаях пешеходы нарушили правила дорожного движения, переходя проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

Пешеходов призвали соблюдать все необходимые меры безопасности. Переходить дорогу только по пешеходным переходам и на разрешенный сигнал светофора и использовать светоотражающие элементы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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