Женщина-водитель погибла в перевернувшейся иномарке в Абинском районе
Происшествия
06.08.2023 19:48
ДТП, в котором погибла 37-летняя женщина, произошло 6 августа около 15:35 на 75 км трассы Краснодар — Верхнебаканский.
По предварительным данным, женщина за рулем Hyundai Elantra не справилась с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.
В результате женщина скончалась до прибытия медиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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