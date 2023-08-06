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Женщина-водитель погибла в перевернувшейся иномарке в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-voditel-pogibla-v-perevernuvshejsya-inomarke-v-pod-krasnodarom
Женщина-водитель погибла в перевернувшейся иномарке в Абинском районе
Фото t.me/mvd_23

ДТП, в котором погибла 37-летняя женщина, произошло 6 августа около 15:35 на 75 км трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, женщина за рулем Hyundai Elantra не справилась с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате женщина скончалась до прибытия медиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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