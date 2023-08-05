Иномарка сбила бабушку с внуком в Армавире. Видео

ДТП произошло 5 августа. По данным полиции, женщина и ребенок переходили дорогу вне пешеходного перехода.

По предварительным данным, около 10:30 водитель Volkswagen Passat ехал по улице Мира и сбил 48-летнюю женщину и ее 8-летнего внука. Они переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил ссадины, в стационарном и амбулаторном лечении не нуждается. У женщины диагностировали пневмоторакс справа, закрытый перелом правой лопатки и плеча.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ОМВД по Армавиру.

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