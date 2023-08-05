Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе при столкновении двух иномарок
Происшествия
05.08.2023 10:41
Авария произошло в ночь на 5 августа на трассе Новороссийск — Керченский пролив — объездной Анапы.
По предварительным данным, водитель Chevrolet» при объезде препятствия выехал на встречную полосу и протаранил Audi.
В результате аварии пострадали шесть человек: двое детей двух и пяти лет, а также четверо взрослых. Всех госпитализировали в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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