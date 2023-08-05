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Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе при столкновении двух иномарок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-postradali-v-dtp-v-anape-pri-stolknovenii-dvuh-inomarok
Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе при столкновении двух иномарок
Фото t.me/mvd_23

Авария произошло в ночь на 5 августа на трассе Новороссийск — Керченский пролив — объездной Анапы.

По предварительным данным, водитель Chevrolet» при объезде препятствия выехал на встречную полосу и протаранил Audi.

В результате аварии пострадали шесть человек: двое детей двух и пяти лет, а также четверо взрослых. Всех госпитализировали в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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