Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе при столкновении двух иномарок

Авария произошло в ночь на 5 августа на трассе Новороссийск — Керченский пролив — объездной Анапы.

По предварительным данным, водитель Chevrolet» при объезде препятствия выехал на встречную полосу и протаранил Audi.

В результате аварии пострадали шесть человек: двое детей двух и пяти лет, а также четверо взрослых. Всех госпитализировали в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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