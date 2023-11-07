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Женщина-водитель и ее 11-летний сын пострадали в ДТП на встречке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-voditel-i-ee-11-letnij-syn-postradali-v-dtp-na-vstrechke-v-krasnodare
Женщина-водитель и ее 11-летний сын пострадали в ДТП на встречке в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 6 ноября в 17:56 на улице Карасунской.

По предварительным данным, 53-летний местный житель ехал за рулем Ford по улице Карасунской со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Седина и не выбрал безопасный боковой интервал. В результате Ford столкнулся со встречным автомобилем марки Mazda, которым управляла 39-летняя местная жительница.

В результате ДТП пострадали женщина и ее 11-летний сын, находившийся на пассажирском сиденье. Пострадавших госпитализировали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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