Женщина-водитель и ее 11-летний сын пострадали в ДТП на встречке в Краснодаре

Авария произошла 6 ноября в 17:56 на улице Карасунской.

По предварительным данным, 53-летний местный житель ехал за рулем Ford по улице Карасунской со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Седина и не выбрал безопасный боковой интервал. В результате Ford столкнулся со встречным автомобилем марки Mazda, которым управляла 39-летняя местная жительница.

В результате ДТП пострадали женщина и ее 11-летний сын, находившийся на пассажирском сиденье. Пострадавших госпитализировали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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