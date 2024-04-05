Женщина-водитель и ее 10-летняя дочь пострадали перевернувшейся машине на Кубани

Авария произошла 4 апреля на 9-м километре трассы Ладожская — Кирпильская в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 37-летняя жительница Гулькевичи ехала за рулем автомобиля Chevrolet Aveo. В салоне находилась 10-летняя дочь женщины. Автоледи не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, из-за этого машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП женщина и ее дочь получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Усть-Лабинска. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.

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