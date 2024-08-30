Женщина в Сочи обвинила таксиста в угрозах ножом, полиция проводит проверку

О произошедшем в соцсетях рассказала жительница многоэтажки на Курортном проспекте в Сочи.

По словам женщины, днем 30 августа она попыталась заехать во двор многоэтажного дома, но дорогу перегородило такси. Она посигналила, чтобы водитель убрал машину, но тот не отреагировал. Тогда женщина решила оставить свой автомобиль, сходить домой за вещами и вернуться обратно, чтобы убрать машину.

Со слов женщины, водитель такси отреагировал на оставленную машину агрессивно — он достал нож и начал угрожать. Тогда женщина решила снять его на телефон, но в тот же момент таксист закинул оружие в салон автомобиля, рассказала участница конфликта.

По факту публикации в соцсетях в полиции курорта организовали проверку. При этом сообщений в полицию об угрозах не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: работник пиццерии выплеснул кофе в лицо девушке в Сочи.