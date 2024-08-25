Работник пиццерии выплеснул кофе в лицо девушке в Сочи

Инцидент произошел утром 25 августа в пиццерии в Ривьерском переулке.

О произошедшем конфликте сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ссора произошла между сотрудником кафе и посетителями. Как утверждает автор видео, они компанией сидели за столом. Один из сотрудников заведения неожиданно выплеснул кофе в лицо посетительницы. На кадрах видно, как этот же сотрудник хватает девушку и пытается ее выставить из заведения. Очевидцы вызвали на место полицию.

«В УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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