СК проверит информацию о нападении приезжего на священника под Краснодаром

Резонансный инцидент произошел на днях в станице Марьянской Красноармейского района.

В соцсетях сообщили о том, что 17 августа приезжий устроил дорожный конфликт и напал на православного священника, сорвав с него нательный крест.

Жители Марьянской в местных пабликах рассказали, что из-за инцидента 19 августа в станице был народный сход, на котором присутствовали стороны конфликта, местные власти и неравнодушные жители. Зачинщик потасовки извинился перед священником за содеянное, а священнослужитель сказал, что простил обидчика, и конфликт исчерпан. Однако местные жители сказали, что не готовы простить приезжего за нападение на их священника.

Информацией о нападении приезжего на православного священника на Кубани заинтересовались правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову провести проверку по факту нападения на священнослужителя и доложить об установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

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