СК проверит информацию о нападении приезжих на семью во дворе дома в Краснодаре

Инцидент произошел 18 августа во дворе жилого дома на улице Лавочкина в Пашковском жилом массиве.

В соцсетях сообщили, что на семейную пару без причины напали неизвестные мужчина и женщина. Нападавшая вырвала у пострадавшей клок волос, успокоились они только после того, как мужчина включил камеру на телефоне.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по факту произошедшего проводится проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову доложить о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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