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СК проверит информацию о нападении приезжих на семью во дворе дома в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-proverit-informatsiyu-o-napadenii-priezzhih-na-semyu-vo-dvore-doma-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
СК проверит информацию о нападении приезжих на семью во дворе дома в Краснодаре
Фото t.me/Tin_Krasnodar23

Инцидент произошел 18 августа во дворе жилого дома на улице Лавочкина в Пашковском жилом массиве.

В соцсетях сообщили, что на семейную пару без причины напали неизвестные мужчина и женщина. Нападавшая вырвала у пострадавшей клок волос, успокоились они только после того, как мужчина включил камеру на телефоне.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по факту произошедшего проводится проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову доложить о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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