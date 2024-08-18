Женщина утонула в озере в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре

Трагедия произошла 18 августа на пляже «Старая Кубань» в ГМР.

По словам очевидцев, женщина пошла купаться в озеро и в какой-то момент резко ушла под воду. Ей бросились на помощь, однако только спустя полчаса было обнаружено тело.

«Территориальный следственный отдел СКР по краю проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 42-летней местной жительницы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители напоминают: на территории Краснодара нет водоемов, в которых разрешено купаться.

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